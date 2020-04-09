Google рассказала о росте популярности собственного сервиса доставки дронами из-за коронавируса

Представители Wing (так называется сервис Google) рассказали о том, что буквально в течение последнего времени они начали заключать партнерство с большим количеством новых клиентов, в число которых входят продуктовые сети, аптеки и различные розничные продавцы. При этом важно отметить, что на сегодняшний день Wing — это единственный работающий сервис по доставке дронами на территории США, доступ к которому есть у самой широкой аудитории.

Напомним, что Wing доступе не только в Соединенных Штатах — им уже сейчас также пользуются в Финляндии и Австралии. По словам представителей компании, пользователи чаще всего заказывают туалетную бумагу, детские товары и лекарства без рецепта.