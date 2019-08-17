Google рассказала о сотнях тысяч украденных паролей

Поисковый гигант создал специальное расширение под названием Password Checkup. Оно разработано для того, чтобы компания могла совершить сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов. После обработки полученной информации расширение отправляло данные на сервер, где они сопоставлялись с имеющимися в базе паролями, утекшими в открытый доступ.

По итогу, если полученные данные уже имелись в “слитых” базах, пользователь получал соответствующее уведомление о взломе его данных. Помимо этого, расширение рекомендовало сменить пароль. Но как оказалось, лишь 26% пользователей со взломанными паролями готовы были поменять свои данные. Что интересно, общее количество взломанных аккаунтов составило более 300 тыс.