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Google рассказала о том, что люди чаще всего "гуглят" во время самоизоляции
И нет, “видео для взрослых” здесь совсем не при чем
За последние несколько месяцев привычки людей по всему миру очень сильно изменились — виной этому оказалось сразу несколько факторов, в том числе и пандемия коронавируса. В свою очередь Google наконец-то рассказала о том, что именно люди чаще всего "гуглят" во время самоизоляции.
Так, свежие данные поискового гиганта говорят о том, что коронавирус и связанные с ним ограничения очень сильно повлияли на режим сна огромного числа пользователей. По крайней мере именно это следует из того, что чсаще всего теперь люди ищут слова “бессонница” и “не могу спать”. Максимальных значений подобные поисковые запросы достигли совсем недавно — в апреле 2020 года.
Напомним, что также, в апреле, ученые из Гарвардского университета опубликовали результаты собственного исследования, из которого выходило, что пандемия в состоянии оказать крайне негативное влияние на сон человека, тем самым вызывая прочие психологические осложнения.