Google рассказала о том, что люди чаще всего "гуглят" во время самоизоляции

Так, свежие данные поискового гиганта говорят о том, что коронавирус и связанные с ним ограничения очень сильно повлияли на режим сна огромного числа пользователей. По крайней мере именно это следует из того, что чсаще всего теперь люди ищут слова “бессонница” и “не могу спать”. Максимальных значений подобные поисковые запросы достигли совсем недавно — в апреле 2020 года.

Напомним, что также, в апреле, ученые из Гарвардского университета опубликовали результаты собственного исследования, из которого выходило, что пандемия в состоянии оказать крайне негативное влияние на сон человека, тем самым вызывая прочие психологические осложнения.