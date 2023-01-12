Google рассказала, почему её нельзя судить за монополизм

Основная претензия истцов — доминирование Google на рынке поисковых систем, из-за чего другие компании, в том числе разработчики браузеров и приложений для Android, были вынуждены в качестве главного поисковика устанавливать в своих продуктах именно Google.

Суд раскрыл ходатайство компании и сообщил, что Google потребовала отклонить иск к поисковой системе, потому что такой подход «перевернёт закон о конкуренции с ног на голову». Также копания ответила на претензии, что нет «никаких доказательств того, что Google принуждала Apple, Mozilla или любого другого разработчика браузеров к использованию дизайна с единственной поисковой системой по умолчанию».

Судебное разбирательство по этому вопросу длится с 2020 года.

«Требование к Google не вступать в активную конкуренцию и требование к разработчикам браузеров изменить дизайн своих продуктов, тем самым предоставив своим клиентам худший опыт, перевернёт закон о конкуренции с ног на голову», — сказано в ходатайстве Google.