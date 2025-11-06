Google разместит дата-центры для ИИ в космосе

Одной из ключевых характеристик проекта является использование низкой околоземной орбиты в зоне терминатора, что позволит спутникам находиться под солнечным освещением почти 100% времени. По расчетам компании, это обеспечит примерно восьмикратное превосходство в выработке энергии по сравнению с наземными солнечными панелями.

Среди инженерных задач, которые предстоит решить, — создание оптической связи между спутниками для передачи больших объемов данных, обеспечение радиационной стойкости полупроводников и координация группировки для предотвращения столкновений. Запуск двух прототипов для испытаний системы запланирован на 2027 год.