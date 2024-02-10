Google разоблачила 5 европейских компаний, разрабатывающих шпионское ПО

В отчёте сказано, что все эти компании — крупные игроки рынка и являются «частниками», работающими над заказами правительств. Хотя официально эти вендоры говорят о назначении шпионского софта только для легальных целей и для эффективной работы властей. Но на деле их продукты используются для преступной слежки за людьми.

В списке компаний, чьи шпионские программы Google выявила, значатся греческая Intellexa и испанская Variston, а также итальянские Cy4Gate, RCS Labs и Negg Group.