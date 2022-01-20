Google разрабатывает очки дополненной реальности

Поисковый гигант недавно начал наращивать темпы работы над AR-гарнитурой под внутренним кодовым названием Project Iris, которую он надеется выпустить в 2024 году, сообщает издание The Verge.

Их анонимные источники, знакомые с проектом, заявили, что устройство Google использует обращенные наружу камеры для совмещения компьютерной графики с изображением реального мира, создавая более эффектную смешанную реальность, чем существующие AR-очки конкурентов. Ранние прототипы напоминают лыжные очки и не требуют подключения к внешнему источнику питания.

Гарнитура Google все еще находится на ранней стадии разработки без четко определенной стратегии выхода на рынок, что указывает на то, что намеченный на 2024 год может быть скорее желаемым, чем определенным. Аппаратное обеспечение работает на базе специального процессора Google, как и новейший смартфон Google Pixel, и работает на Android, хотя недавние открытые вакансии указывают на то, что в разработке находится новая ОС.

Изданию рассказали, что команда Google Pixel участвует в разработке некоторых аппаратных частей очков, но неясно, будет ли гарнитура в конечном итоге брендирована Pixel.