Google разработала «ИИ-лаборанта» для ускорения научных исследований

Этот инструмент, который также называют «ИИ-лаборантом», помогает исследователям выявлять и заполнять пробелы в знаниях, а также предлагать новые идеи, что может ускорить научные открытия. Согласно изданию Financial Times, большие технологические компании, включая OpenAI, Perplexity и Google DeepMind, разрабатывают собственные инструменты искусственного интеллекта для научных исследований.

Новый инструмент уже опробовали учёные, в том числе исследователи, занимающиеся переносом генов: учёные создали ИИ-инструмент, который помогает понять распространение устойчивости патогенов к противомикробным препаратам. Результаты исследования были получены благодаря инструменту, разработанному Google, и подтверждают гипотезу учёных.

Как отмечается, этот инструмент «пришёл к тем же выводам», что и люди, всего за несколько дней, в отличие от нескольких лет, потраченных университетской командой. И это не единственный пример.

«Всё это указывает на то, что компании инвестируют миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта, считая, что эта технология может иметь большое влияние на различные отрасли, включая здравоохранение, энергетику и образование», — сообщает источник.