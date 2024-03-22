Google разработала модель ИИ для диагностики лёгочных болезней по кашлю

Проект разработан в рамках концепции аудиомики, в которой ИИ-инструментарий используется для анализа дыхания и кашля, чтобы на этом основании выявлять заболевания дыхательных путей и лёгких, прежде всего, COVID-19 и туберкулёз. Идея зародилась как раз в разгаре пандемии коронавируса.

Дыхание и кашель являются биомаркерами здоровья и болезней, их ИИ-анализ стал возможным благодаря более эффективному изучению голосовых данных на основе использования ИИ. Также эта технология может помочь в улучшении ухода за пациентами, потому что с её помощью можно будет определять, насколько хорошо функционируют лёгкие.

Модель ИИ была обучена на «миллионах аудиоклипов с человеческими звуками». Но всё же концепция — «сырая», поэтому пока неизвестно, когда технология будет открыта для широкого коммерческого использования.

Google ищет энтузиастов, которые готовы использовать HeAR для своих исследований и таким образом тестировать ИИ.«Наша цель в рамках Google Research — стимулировать инновации в этой зарождающейся области», — заявил менеджер по продуктам Google в Нью-Йорке Суджай Какармат, отвечающий за проект.