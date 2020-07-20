Наука и технологии
Сегодня 16:30
Google разработала технологию для перевода египетских иероглифов
В проекте приняли участие и разработчики из Ubisoft
Компания Google объявила о том, что она разработала новую технологию для перевода египетских иероглифов. В проекте также приняли участие австралийский центр египтологии при Университете Маккуори, digital-компания Psycle Interactive и игровой разработчик Ubisoft.
Новая разработка является частью куда более крупного приложения под названием Google Arts & Aulture “Fabricius”. Его созданием Google занималась в рамках инициативы Ubisoft Hieroglyphics, впервые запущенной в Британском музее в 2017 году.
Приложение позволяет пользователям со всего мира загружать имеющиеся у них изображения иероглифов, после чего искусственный интеллект занимается сопоставлением символов из исходного изображения с символами из имеющейся у него базы данных. Что интересно, “Fabricius” также проводит анализ исторических записей и определений, чтобы расшифровать различные значения.