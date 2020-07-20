Google разработала технологию для перевода египетских иероглифов

Новая разработка является частью куда более крупного приложения под названием Google Arts & Aulture “Fabricius”. Его созданием Google занималась в рамках инициативы Ubisoft Hieroglyphics, впервые запущенной в Британском музее в 2017 году.

Приложение позволяет пользователям со всего мира загружать имеющиеся у них изображения иероглифов, после чего искусственный интеллект занимается сопоставлением символов из исходного изображения с символами из имеющейся у него базы данных. Что интересно, “Fabricius” также проводит анализ исторических записей и определений, чтобы расшифровать различные значения.