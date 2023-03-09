Google разрешила блогерам материться на YouTube

Так, предыдущие правила запрещали любую монетизацию видео, содержащих ругательства или ненормативную лексику. Но обновлённые условия всё же допускают умеренное использование такой лексики без ущерба для дохода.

В частности, видео с ненормативной лексикой, используемой только в первые семь секунд или изредка на протяжении всего ролика, по-прежнему будут подлежать монетизации. Вместе с тем музыка, содержащая бранные слова или мат, больше не будет влиять на доходы от рекламы.

Отметим, что в последние годы YouTube столкнулся с рядом противоречий. За это время немало авторов выразили недовольство политикой компании и практикой разделения доходов.

В ответ на это платформа предприняла усилия, чтобы быть более прозрачной и коммуникативной со своим сообществом. Также Google внедрила новые инструменты и функции, чтобы помочь создателям монетизировать свой контент.