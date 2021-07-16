Google разрешила мгновенно удалять последние 15 минут поисковых запросов

Что интересно, такой функционал получили в первую очередь владельцы iOS устройств, использующих фирменное приложение Google. Владельцы Android-смартфонов же смогут воспользоваться ею до конца 2021 года. В то же время, на настольных компьютерах можно настроить автоудаление поисковых запросов через определенный промежуток времени — каждые 3, 18 или 36 месяцев. Или же можно удалять их по старинке — вручную.

В компании напомнили, что следят за историей поиска лишь для того, чтобы сделать пользовательский опыт более индивидуальным. Для пользователей, которые переживают за свои поисковые запросы Google придумала еще одну функцию — возможность задать пароль для доступа к этим данным.