Google разрешила пользователям удалять информацию о себе прямо из Поиска

Теперь пользователи могут запросить удаление прямо в результатах выдачи, без необходимости заходить в отдельные настройки.

Если в поисковой выдаче появится ваш номер телефона, адрес или email, нужно нажать на три точки рядом с результатом и выбрать «Удалить результат».

Затем появится список причин, среди которых — «Это моя личная информация, и я не хочу, чтобы она здесь была». После подачи запроса Google проверит страницу и, если она нарушает политику, удалит ее из поиска.

Важно понимать, что сам сайт с информацией останется доступным, но многие онлайн-каталоги позволяют отправить запрос на удаление данных.

Google также оставила возможность жаловаться на незаконный контент, фишинг, угрозы насилием и устаревшие страницы.