Google решил проблему квантовых вычислений с новым чипом Willow

Чип Willow имеет 105 кубитов — основы квантовых компьютеров. Несмотря на высокую скорость работы, кубиты подвержены ошибкам, так как даже малейшее воздействие, например, частица из космоса, может их нарушить. Ученые долго искали способы уменьшить количество ошибок, возникающих с увеличением числа кубитов на чипе.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, Google описала метод коррекции ошибок в реальном времени, что является важным шагом к практическому применению квантовых компьютеров.

Кроме того, Google построила собственный завод для производства чипов Willow.