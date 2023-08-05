Google решила привлечь сотрудников с удалёнки жильём на своей территории

Но это не «постоянка», а ограниченное предложение, которое продлится только до 30 сентября. Сотрудникам предложили снять комнаты по $99 за ночь под предлогом лишнего часа сна, утренних тренировок или тихого вечера.

Кампус Google рассчитан на 4 тысячи человек, расположен в Сан-Франциско, и в этих местах очень высокие цены на съёмное жильё, отсюда и предложение работодателя. Как изменятся условия после 30 сентября, не уточняется.

При этом многие сотрудники отказались от «выгодного» предложения, другие посчитали, что в случае $60 за ночь аренда была бы выгодной, но к этому нужен ещё и какой-то дополнительный сервис.

Google позиционирует своё предложение как мотивацию сотрудников возвращаться с «удалёнки». Но многие не оценили такую «щедрость», высказав мнение, что эта акция — желание компании вернуть себе деньги, выплаченные сотрудникам в качестве зарплаты.