Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2024, 15:17
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Google сделала бесплатным новейший ИИ Gemini 1.5 Flash

Что не может не радовать
Google Gemini 1.5 Flash стал бесплатным для всех пользователей.
Google сделала бесплатным новейший ИИ Gemini 1.5 Flash
© Google

Новая версия улучшает скорость и качество ответов, особенно в задачах, требующих логических рассуждений и понимания изображений.

Теперь доступно контекстное окно на 32 тыс токенов, а значит пользователи получат более длинные разговоры и возможность задавать сложные вопросы.

Gemini 1.5 Flash можно использовать на веб- и мобильных платформах в более чем 40 языках и 230 странах. Вскоре появится возможность загружать файлы через Google Drive или напрямую с устройства для анализа данных и создания визуализаций.

Google добавила ссылки на связанные материалы для борьбы с «галлюцинациями» ИИ, а также функцию двойной проверки с использованием Google Search. Gemini будет доступен в Google Messages в странах ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии с поддержкой новых языков.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
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