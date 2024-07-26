Google сделала бесплатным новейший ИИ Gemini 1.5 Flash

Новая версия улучшает скорость и качество ответов, особенно в задачах, требующих логических рассуждений и понимания изображений.

Теперь доступно контекстное окно на 32 тыс токенов, а значит пользователи получат более длинные разговоры и возможность задавать сложные вопросы.

Gemini 1.5 Flash можно использовать на веб- и мобильных платформах в более чем 40 языках и 230 странах. Вскоре появится возможность загружать файлы через Google Drive или напрямую с устройства для анализа данных и создания визуализаций.

Google добавила ссылки на связанные материалы для борьбы с «галлюцинациями» ИИ, а также функцию двойной проверки с использованием Google Search. Gemini будет доступен в Google Messages в странах ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии с поддержкой новых языков.