Google «сделала» из программиста серийного убийцу

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Google «сделала» из программиста серийного убийцуВот так живёшь себе, никого не трогаешь, как вдруг...
Частенько поисковую выдачу Google подлавливают на выдаче крайне странных результатов. Одним из таких случаев поделился программист из Швейцарии Христо Георгиев — главный сервис IT-гиганта и вовсе «сделал» из него серийного убийцу.
Вообще, случилась довольно забавная ситуация. Разработчик получил письмо от своего бывшего коллеги, в котором тот указал на необычную выдачу поиска Google. Если ввести имя Христо Георгиев, то выдаётся карточка об одноимённом болгарском маньяке, а в качестве его фотографии используется фотография программиста.
Веб-девелопер написал в своём блоге, что причиной такой ошибки могла стать некорректная работа алгоритмов графа знаний Google.
Практически сразу после обнаружения дезинформации, Георгиев обратился в Google. Из-за резонанса, который вызвала история в сети, поисковый гигант быстренько исправил выдачу.