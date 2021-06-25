Google «сделала» из программиста серийного убийцу

Вот так живёшь себе, никого не трогаешь, как вдруг...

Частенько поисковую выдачу Google подлавливают на выдаче крайне странных результатов. Одним из таких случаев поделился программист из Швейцарии Христо Георгиев — главный сервис IT-гиганта и вовсе «сделал» из него серийного убийцу.