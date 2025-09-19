Наука и технологии
Google сделала пространства Gem в нейросети Gemini общедоступными

OpenAI пока такого сделать не может
Недавно Google внесла изменения в политику конфиденциальности при генерации персональных пользовательских пространств в нейросети Gemini — Gem. Теперь Gem можно использовать совместно и делиться, как файлами в Google Документах. что недоступно в проектах ChatGPT.
Google анонсировала эту функцию в своём блоге на прошлой неделе, и обновление уже доступно. Ранее Gem были доступны только создателю, независимо от целей использования.

Как отмечает портал Android Authority, это нововведение вписывается в более широкую экосистему Google. Оно похоже на функцию совместного доступа к документам или таблицам Google.

Чтобы поделиться Gem, в интерфейсе Google, в Gem Manager, появится кнопка «Поделиться». Следует нажать на эту кнопку, ввести имена или группы людей, с которыми пользователь намерен поделиться пространством, и определить уровень доступа — просмотр или редактирование. Также можно создать ссылку для совместного использования.

Сообщается, что эта функция проста и даёт преимущество, которое платформа OpenAI не может легко реализовать из-за отсутствия аналогичной платформы или устоявшегося опыта.

