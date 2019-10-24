Google следит за собственными сотрудниками через браузер

Стало известно, что на каждом рабочем компьютере компании появилось расширение, которое занимается предотвращением встреч работников, при условии создания события, превышающего аренду десяти переговорок на более 100 человек. Компания заявляет, что таким образом происходит борьба со спамом. Однако в текущем месяце с помощью данного сервиса Google уже совершала попытки саботировать встречу своих сотрудников в Цюрихе, которые намеревались обсудить свои права и вероятную организацию профсоюза.

Ранее, в августе 2019 года компания потребовала у работников не общаться о политике во внутренних чатах и форумах.