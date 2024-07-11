Google сломает поддержку старых циферблатов для умных часов с выходом Wear OS 5

Первыми устройствами с Wear OS 5 станут недавно представленные Samsung Galaxy Watch 7 с оболочкой One UI Watch 6.0. Обновление до новейшей Wear OS получат также и некоторые старые модели смарт-часов.

Новая версия операционки для часов от Google принесет улучшения в области производительности и безопасности, однако поддержка старых циферблатов, созданных на основе библиотеки Jetpack Watch Face, будет прекращена.

Эти циферблаты продолжат работать на устройствах с Wear OS 2, но не будут доступны на новых устройствах с Wear OS 5. Попытки восстановления старых резервных копий также не помогут сохранить доступ к несовместимым циферблатам после обновления.

Google представила новый стандарт создания циферблатов Watch Face Format (WFF), который был введен более года назад.

Этот стандарт, основанный на XML, проще в долгосрочной поддержке для разработчиков, однако они должны перейти на него, чтобы их циферблаты продолжали работать на новых версиях ОС.