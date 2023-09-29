Google случайно слила в Сеть переписки пользователей с собственным аналогом ChatGPT

Этот шаг был предпринят после того, как один из пользователей Twitter обратил внимание на то, что разговоры пользователей с Bard индексируются в Google Поиске.

Bard, генеративный ИИ-помощник, который был открыт для публичной регистрации в марте, получил обновление в этом месяце, позволяющее пользователям делиться своими разговорами, пересылая ссылки на диалоги.

Эта функция, вероятно, стала причиной индексации разговоров. При этом важно отметить, что любой разговор с Bard, который не подвергся пересылке, не индексируется. Об этом рассказал Питер Джей Лью, научный сотрудник Google Deep Mind.

И хоть комментарий Лью может успокоить пользователей, предупреждение Google Bard о приватности разговоров может вводить многих в заблуждение.