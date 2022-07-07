Google сменила логотип своего магазина мобильных приложений

Сразу стоит отметить, что новый вариант лого не имеет кардинальных отличий с предшественником. В нём используются всё те же цвета, просто более тёмные и «бьющие в глаза».

Также новая иконка Google Play имеет более скруглённые углы. Что интересно, она теперь больше напоминает таковую в фирменной оболочке Xiaomi — MIUI.

Напомним, что пару недель назад ФАС России усмотрела в действиях Google признаки злоупотребления доминирующим положением. Всё из-за того, что поисковый гигант запрещает разработчикам использовать сторонние платёжные системы в платных приложениях, которые размещаются в Google Play.