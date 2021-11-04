Google снова начнёт помогать американской армии своими технологиями

Руководство Google заявило о своей приверженности обслуживанию клиентов из госсектора, и готовит новое предложение о сотрудничестве с Пентагоном. Как отмечается, речь идёт о проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Проект связан с модернизацией и развитием искусственного интеллекта для военной сферы. Более детальной информации пока нет.

В 2018 году попытка создания Google «военного» ИИ по заказу Пентагона уже была. Речь шла о проекте под названием Maven — автоматическом распознавании транспортных средств и других объектов в кадре по 38 параметрам. Но тогда проект не состоялся из-за массовых протестов сотрудников Google, не согласных с политикой компании.