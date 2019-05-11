Google снова накажут за давление на конкурентов Android

Индийское антимонопольное ведомство распорядилось провести расследование в отношении компании Google. Её подозревают в использовании доминирующего положения на рынке для ущемления конкурентов.

Предполагается, что Google чрезмерно использует популярность мобильной операционной системы Android и препятствует конкуренции.

Комиссия по конкуренции Индии начала разбираться с жалобами на Google ещё в прошлом году, а в середине апреля приняла решение провести полноценное расследование.

Претензии индийских антимонопольщиков аналогичны их европейским коллегам — в феврале Google оштрафовали в Европе на 5 миллиардов долларов. А в 2016 году Google оштрафовали и в России. Федеральная антимонопольная служба назначила штраф в 438 миллионов с лишним рублей, разбираясь с жалобой Яндекса.