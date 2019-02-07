Google согласился цензурировать интернет без подключения к реестру Роскомнадзора

Компания Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. На это обратил внимание сотрудник крупной интернет-компании, рассказавший об этом изданию «Ведомости».

Google продолжает отказываться подключиться к реестру запрещённых сайтов. Но компании и Роскомнадзору удалось достигнуть договорённости — сотрудники ведомства ежедневно присылают список, в Google изучают причины блокировки и затем принимают решение об удалении ссылки на сайт. В результате, из поисковой выдачи удаляется около 70% запрещённых сайтов.

Напомним, 11 декабря Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей. Компания нарушила требования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соотвествии с ней операторы систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России сайты, а Google не подключилась к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов.