Google согласовала реформу магазина приложений в споре с Epic Games

По предложенному соглашению Google будет обязана упростить установку сторонних магазинов приложений на устройства Android. При этом такие магазины должны соответствовать новым стандартам безопасности. Также разработчикам разрешат направлять пользователей на другие методы оплаты — как через внутренние механизмы в приложениях, так и по внешним ссылкам.

Для приложений, распространяемых через Google Play и использующих альтернативные платежи, будет действовать сервисный сбор в размере 9% или 20%, в зависимости от условий.

Судье предстоит рассмотреть предложенные изменения и решить, как скорректировать ранее вынесенное судебное предписание. Google продолжает отрицать нарушение антимонопольного законодательства, однако заявляет о готовности обсудить новые условия. Epic считает соглашение шагом к более открытому рынку приложений на Android.