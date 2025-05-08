Google сократила около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделении

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, сокращения затронули работников, работающих в различных командах, и были частью усилий по улучшению взаимодействия между отделами и ускорению процессов обслуживания клиентов. Представители Google подтвердили, что компания проводит «небольшие изменения» в своих командах с целью улучшить эффективность работы.

Стоит отметить, что это не первое сокращение в Google за последнее время. Ранее компания уже уволила несколько сотен сотрудников из подразделения платформ и устройств, которое отвечает за такие продукты, как Android, Pixel и браузер Chrome.