Google сократила около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделении

Опубликовано 08 мая 2025, 11:151 мин.
Google сократила около 200 сотрудников в глобальном бизнес-подразделенииКомпания продолжает сокращения на фоне перераспределения расходов
Google объявила о сокращении около 200 рабочих мест в своем глобальном бизнес-подразделении, которое отвечает за продажи и партнерства. Это решение стало частью масштабных изменений, направленных на оптимизацию работы компании. В то время как крупные технологические гиганты перераспределяют свои расходы на развитие дата-центров и искусственного интеллекта (ИИ), сокращая вложения в другие направления.
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Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, сокращения затронули работников, работающих в различных командах, и были частью усилий по улучшению взаимодействия между отделами и ускорению процессов обслуживания клиентов. Представители Google подтвердили, что компания проводит «небольшие изменения» в своих командах с целью улучшить эффективность работы.
Стоит отметить, что это не первое сокращение в Google за последнее время. Ранее компания уже уволила несколько сотен сотрудников из подразделения платформ и устройств, которое отвечает за такие продукты, как Android, Pixel и браузер Chrome.