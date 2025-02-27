Google сократила сотрудников в облачном подразделении

Официальный представитель Google подтвердил, что компания продолжает адаптироваться к потребностям клиентов и стремится к долгосрочному успеху. В Google отмечают, что такие изменения происходят во всей компании, чтобы сосредоточиться на стратегически важных направлениях.

Сокращения происходят на фоне замедления роста облачного бизнеса Google и значительных трат на развитие ИИ. В начале февраля Alphabet отчиталась о выручке в облачном сегменте, которая не оправдала ожиданий аналитиков. При этом прогнозируемые капитальные затраты на 2025 год также оказались выше ожиданий.