Google сократила сотрудников в облачном подразделении

Опубликовано 27 февраля 2025, 22:491 мин.
Google сократила сотрудников в облачном подразделенииКомпания перераспределяет ресурсы в пользу ИИ
Google провела сокращения в своем облачном подразделении, затронув менее 100 сотрудников, занятых в сфере продаж. По данным источников, это связано с намерением компании перераспределить ресурсы и усилить инвестиции в искусственный интеллект (ИИ).
Официальный представитель Google подтвердил, что компания продолжает адаптироваться к потребностям клиентов и стремится к долгосрочному успеху. В Google отмечают, что такие изменения происходят во всей компании, чтобы сосредоточиться на стратегически важных направлениях.
Сокращения происходят на фоне замедления роста облачного бизнеса Google и значительных трат на развитие ИИ. В начале февраля Alphabet отчиталась о выручке в облачном сегменте, которая не оправдала ожиданий аналитиков. При этом прогнозируемые капитальные затраты на 2025 год также оказались выше ожиданий.