Google создал фонд для поддержки проектов в экосистеме Chromium

Chromium — это открытая инфраструктура, на которой основан веб-браузер Chrome, запущенный Google в 2008 году. Кроме того, на базе Chromium строятся и другие браузеры, такие как Microsoft Edge. Инициатива получила поддержку от крупных технологических компаний.

В Google также сообщили о своем вкладе в развитие Chromium, отметив, что за прошлый год было внесено более 100,000 изменений в код. Компания продолжает активно инвестировать в инфраструктуру, поддерживая тысячи серверов, которые ежедневно проводят миллионы тестов и обрабатывают сотни ошибок. Эти усилия направлены на поддержание «здоровья» кода и долгосрочную поддерживаемость проекта.