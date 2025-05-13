Google создаст ИИ-помощника для разработчиков ПО

Опубликовано 13 мая 2025, 18:451 мин.
Google создаст ИИ-помощника для разработчиков ПОКомпания демонстрирует новинки сотрудникам и партнерам
Google разрабатывает новый программный агент искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для помощи разработчикам на всех этапах создания программного обеспечения. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
По данным издания, агент способен выполнять задачи, связанные с программированием, в том числе реагировать на поручения и оформлять техническую документацию. Несколько сотрудников компании и сторонних разработчиков уже видели демонстрации возможностей новой технологии.
Кроме того, Google может показать, как ее голосовой ИИ Gemini работает в связке с гарнитурами. Такая интеграция может быть представлена в рамках ежегодной конференции для разработчиков, которая пройдет в ближайшее время.
На запрос журналистов о новых продуктах Google комментировать ситуацию не стала.