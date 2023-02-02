Google спешит: компания начала тестировать на сотрудниках свой аналог чат-бота ChatGPT

Продукт Google основан на технологии системы LaMDA, которую уже называли «имеющей разум», и называется Apprentice Bard. Им будет заменена устаревшая версия «гугловского» чат-бота Meena.

Предполагается, что с помощью новой разработки пользователи смогут получать точные и исчерпывающе ответы на свои вопросы без необходимости пользоваться поисковой системой. Но пока Apprentice Bard предлагает ответы только в небольшом диалоговом окне. И доступен бот только сотрудникам Google.

К тому же отличительной особенностью чат-бота Apprentice Bard является включение в ответы информации об актуальных событиях. А вот этого ChatGPT ещё не умеет.