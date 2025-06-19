Google столкнулась с неудачей в попытке отменить многомиллиардный штраф ЕС

Речь идет о деле, начатом в 2018 году, когда Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 4,134 миллиарда евро. Тогда регулятор посчитал, что американская компания использовала доминирующее положение своей операционной системы Android, чтобы ограничить конкуренцию и выбор для потребителей.

Позже, в 2022 году, по итогам первой апелляции, сумма штрафа была незначительно снижена до 4,125 миллиарда евро. Однако Google подала новую жалобу, уже в Суд Европейского союза. Сейчас юридический советник предложила судьям сохранить решение нижестоящего суда без изменений.

Хотя мнение советника не является обязательным для исполнения, судьи в большинстве случаев следуют этим рекомендациям. Финальное решение будет принято позднее — дата не названа.

В компании выразили разочарование позицией суда, заявив, что такое развитие событий может негативно сказаться на инвестициях в открытые платформы. Google подчеркивает, что Android дал пользователям больше возможностей и поддержал развитие множества бизнесов по всему миру, включая Европу.