Google столкнулась с первым антимонопольным расследованием в Великобритании

Опубликовано 15 января 2025, 09:001 мин.
Google столкнулась с первым антимонопольным расследованием в ВеликобританииПроверка связана с рынком поиска и онлайн-рекламы
Google, дочерняя компания Alphabet Inc., стала объектом первого антимонопольного расследования в Великобритании в рамках новых правил регулирования цифрового рынка. Причиной стали опасения, что компания может искажать конкуренцию на рынке поиска и онлайн-рекламы.
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Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) намерено определить, должна ли Google получить статус компании со «стратегической рыночной значимостью» в сфере онлайн-поиска и рекламы. Этот статус означает особое внимание со стороны регуляторов и дополнительные обязательства по соблюдению антимонопольного законодательства.
Новые правила, вступившие в силу в январе, существенно расширяют полномочия CMA. Теперь управление может запрашивать более подробную информацию у компаний, накладывать крупные штрафы за нарушение правил и вводить меры, направленные на усиление конкуренции.