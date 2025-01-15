Google столкнулась с первым антимонопольным расследованием в Великобритании

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) намерено определить, должна ли Google получить статус компании со «стратегической рыночной значимостью» в сфере онлайн-поиска и рекламы. Этот статус означает особое внимание со стороны регуляторов и дополнительные обязательства по соблюдению антимонопольного законодательства.

Новые правила, вступившие в силу в январе, существенно расширяют полномочия CMA. Теперь управление может запрашивать более подробную информацию у компаний, накладывать крупные штрафы за нарушение правил и вводить меры, направленные на усиление конкуренции.