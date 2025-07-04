Google столкнулась с жалобой в ЕС из-за ИИ-резюмирования в поиске

Функция AI Overviews уже используется более чем в 100 странах и с мая включает рекламу. Издатели считают, что Google злоупотребляет своим положением на рынке онлайн-поиска, выводя свои резюме на первое место, в то время как оригинальные материалы оказываются ниже в выдаче. В жалобе также отмечается, что издатели не могут отказаться от использования их материалов для обучения языковых моделей Google или для генерации резюмирования, не потеряв при этом места в поисковой выдаче.

С требованием временных ограничительных мер к Google выступили также британская некоммерческая организация Foxglove и группа Movement for an Open Web. По их мнению, ситуация требует немедленного вмешательства, чтобы избежать необратимого ущерба для конкуренции и доступа к независимым новостям.

В Google утверждают, что ежедневно перенаправляют миллиарды переходов на сайты и что изменения в трафике могут быть связаны с сезонными колебаниями, интересами пользователей и обновлениями алгоритмов.