Google Street View поможет улучшить общественное здравоохранение

Опубликовано 18 сентября 2024, 20:281 мин.
Google Street View поможет улучшить общественное здравоохранениеУченые оценили влияние городских улиц на здоровье жителей
В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Нью-Йоркского университета изучили, как данные Google Street View могут повлиять на общественное здравоохранение. Исследование охватывает два миллиона изображений улиц Нью-Йорка и демонстрирует, что, хотя эти данные могут быть полезны, их использование требует дополнительного анализа и экспертных знаний.
© Ferra.ru
Ученые использовали искусственный интеллект (ИИ) для оценки наличия тротуаров и пешеходных переходов на изображениях, сравнив эти данные с информацией о заболеваемости ожирением и диабетом. Результаты показали, что районы с большим количеством пешеходных переходов имеют более низкие уровни ожирения и диабета. Однако связь между тротуарами и здоровьем оказалась менее явной.
Авторы исследования отметили, что точность данных ИИ может быть ограничена, так как изображения могут содержать ошибки из-за помех, таких как автомобили или тени. Они также подчеркнули, что использование данных из цифровых источников должно сочетаться с экспертным знанием, чтобы обеспечить эффективность вмешательств.