Google Street View поможет улучшить общественное здравоохранение

Ученые использовали искусственный интеллект (ИИ) для оценки наличия тротуаров и пешеходных переходов на изображениях, сравнив эти данные с информацией о заболеваемости ожирением и диабетом. Результаты показали, что районы с большим количеством пешеходных переходов имеют более низкие уровни ожирения и диабета. Однако связь между тротуарами и здоровьем оказалась менее явной.

Авторы исследования отметили, что точность данных ИИ может быть ограничена, так как изображения могут содержать ошибки из-за помех, таких как автомобили или тени. Они также подчеркнули, что использование данных из цифровых источников должно сочетаться с экспертным знанием, чтобы обеспечить эффективность вмешательств.