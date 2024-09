Google Street View поможет улучшить общественное здравоохранение

Ученые оценили влияние городских улиц на здоровье жителей

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Нью-Йоркского университета изучили, как данные Google Street View могут повлиять на общественное здравоохранение. Исследование охватывает два миллиона изображений улиц Нью-Йорка и демонстрирует, что, хотя эти данные могут быть полезны, их использование требует дополнительного анализа и экспертных знаний.