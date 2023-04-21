Google судилась с патентными троллями из-за разработок в Chrome десять лет подряд. И победила

Google использует технологию «песочницы» (sandbox) для защиты браузера Chrome от зловредного кода. Технология помещает подозрительный код в изолированную среду и таким образом блокирует его запуск.

Авторами патента на «песочницу» являются два изобретателя Альфонсо Чоффи (Alfonso Cioffi) и Аллен Розман, которые подали заявку в 2004 году в США, а зарегистрировали патент в 2009 под номером 7,484,24. Позже они подали ещё три патента — производные от оригинального.

Когда Google начала использовать «песочницу» в своём фирменном браузере Chrome, изобретатели подали на компанию в суд за нарушение патента. Разбирательство началось в 2013 году.

Но в 2014 окружной судья Родни Гилстреп обратил внимание на неточности формулировок в патентах Чоффи и Розмана, описание метода «песочницы» как одного из возможных, а не единственного, и встал на сторону Google, признав, что этот момент не позволяет доказать факт использования описанной в патентах технологии в браузере Chrome.

После этого изобретатели обратились в апелляционный суд с требованием пересмотреть предыдущее решение и в 2017 году добились успеха — по решению суда компания должна была им выплатить $20 млн. Но Google обжаловала решение суда и подала апелляцию со своей стороны. В процессе судебных тяжб Розман умер, так и не добившись результата. За него судебными делами занялись родственники.

Но в итоге Апелляционный суд США снова отказал истцам, сославшись на достаточность доказательств Google, приведённых в 2014 году, а также найдя неоднократные изменения в формулировках, описывающих методологию «песочницы», что противоречит патентному законодательству США. И теперь Google не должна платить $20 млн.