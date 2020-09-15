Google тайно разрабатывает новую операционную систему

Судя по имеющимся утечкам, инженеры поискового гиганта сделают так, что Chrome больше не будет неотъемлемой частью операционной системы, т.е. приложение будет отдельным и независимым решением, как это уже есть на Windows и MacOS. Благодаря этому, пользователи LaCrOs смогут обновлять браузер минуя апдейт операционной системы целиком.

К слову, данное разделение также может оказаться полезным и с той точки зрения, что теперь пользователи девайсов, которые более не поддерживаются самой Google, все еще будут иметь возможность обновлять браузер. Напомним, что до сих пор устройства на Chrome OS, которые больше не получают свежие обновления системы, вынуждены использовать устаревшую версию Chrome.