Google тестирует совершенно новый метод управления AR-очками

К сожалению, по тем или иным причинам оригинальные очки так и не стали массовым продуктом. Но вот, спустя 10 лет, всё чаще слышны новости о появлении подобной гарнитуры от Apple, Samsung и т.д.

Не прекратила свои разработки и Google. Компания активно работает над всё новыми прототипами смарт-очков, один из которых по итогу вполне может стать серийной моделью.

Более того, по данным наших коллег из 9to5Google, поисковый гигант придумал новый способ управления подобными устройствами. Речь идёт об использовании в этих целях сторонних аксессуаров: колец, браслетов и т.д.

Они, по задумке разработчиков, должны заменить пользователю компьютерную мышку. Так, широкая поверхность браслета поможет выполнять навигацию по меню или отправлять команды.

При этом в Google считают, что подобные способы могут быть более привычными для потребителей. За последние годы все мы так или иначе уже познакомились с фитнес-трекерами и кольцами.