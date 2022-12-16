Google тестирует совершенно новый метод управления AR-очками

Google тестирует совершенно новый метод управления AR-очкамиЖдём полноценного анонса
Google — пионер в сфере смарт-очков. Её Google Glass стала самым обсуждаемым гаджетом 2012 года.
Фото: Google
К сожалению, по тем или иным причинам оригинальные очки так и не стали массовым продуктом. Но вот, спустя 10 лет, всё чаще слышны новости о появлении подобной гарнитуры от Apple, Samsung и т.д.
Не прекратила свои разработки и Google. Компания активно работает над всё новыми прототипами смарт-очков, один из которых по итогу вполне может стать серийной моделью.
Более того, по данным наших коллег из 9to5Google, поисковый гигант придумал новый способ управления подобными устройствами. Речь идёт об использовании в этих целях сторонних аксессуаров: колец, браслетов и т.д.
Они, по задумке разработчиков, должны заменить пользователю компьютерную мышку. Так, широкая поверхность браслета поможет выполнять навигацию по меню или отправлять команды.
При этом в Google считают, что подобные способы могут быть более привычными для потребителей. За последние годы все мы так или иначе уже познакомились с фитнес-трекерами и кольцами.