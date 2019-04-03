Google убила социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox

Компания Google закрыла социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox. На данный момент по адресу plus.google.com выдаётся сообщение, что сервис Google+ более не доступен для обычных пользователей и аккаунтов брендов.

В декабре 2018 года компания объявила о планах закрыть Google+ для обычных пользователей в апреле 2019 года. После закрытия Google+ другие сервисы компании, такие как Gmail, Google Фото, Диск и YouTube, останутся доступны. Аккаунт, который используется для входа в эти сервисы, также будет работать.

Резервные копии фотографий и видео, сохраненные в Google Фото, не будут удалены. При этом контент обычных аккаунтов Google+ будет постепенно удаляться. Этот процесс займет несколько месяцев, и в течение этого времени данные могут быть доступны. Пока материалы не удалены, их можно скачать из Google+ и удалить свой профиль Google+.

На странице inbox.google.com предлагается перейти на на новую версию Gmail и сообщается, что поддержка почтового сервиса Inbox от Gmail закончилась в марте 2019 года, а ряд популярных функций Inbox уже доступны в Gmail. Среди них — откладывание сообщений, напоминания о письмах, быстрые ответы и так далее.