Google «убила» свои AR-очки спустя всего год после анонса

AR-очки Google были показаны в видео, демонстрирующем их практическую пользу в повседневной жизни. Они позволяли людям, говорящим на разных языках, в режиме реального времени понимать друг друга и переводить свои ответы.

Отметим, что возможность использовать AR-технологию для устного перевода была доступна на телефонах Pixel с функцией «Живой перевод», но использование очков добавляло некую магию и удобство.

Тем не менее, есть небольшая надежда на возрождение проекта. Несмотря на увольнения и изменения фокуса компании, некоторые сотрудники Google подчеркивают, что корпорация всё ещё имеет команды, работающие над технологиями дополненной реальности.

Это оставляет окно возможностей для будущего развития AR-технологий в компании.