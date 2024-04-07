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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 12:45
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Google удалила из Play Market проникшие туда мошеннические криптоприложения

Но мошенники успели обмануть около 100 тысяч человек
Google удалила из своего магазина приложений Play Market 87 мошеннических аппов, маскировавшихся под сервисы криптобирж и инвестиционных платформ. Мошенникам из Шэньчжэня и Гонконга удалось некоторое время обманывать модерацию, но в итоге их схема была раскрыта.
Google удалила из Play Market проникшие туда мошеннические криптоприложения

© Ferra.ru

Поддельные криптоприложения поставлялись в Google Play двумя мошенниками, на которых компания позже подала в суд. Когда одно приложение выявлялось как скамерское и его удаляли модераторы, в сервисе тут же появлялось полностью аналогичное, но внешне и по функционалу не похожее на предыдущее, хотя на самом деле это была одна схема. По данным Google, дуэт использовал YouTube и текстовые сообщения, чтобы продвигать свои приложения и заманивать будущих жертв.

Вероятно, модерация Google Play заметила цикличность, и по истечении некоторого времени были удалены 87 поддельных криптоприложений, а разработчиков заблокировали.

При этом мошенникам удалось обмануть около 100 тысяч пользователей, каждый из которых потерял от нескольких до десятков тысяч долларов. Чтобы защитить интересы пользователей и свою репутацию Google подала на этих разработчиков в суд, потратив на издержки $75 тысяч.