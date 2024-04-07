Google удалила из Play Market проникшие туда мошеннические криптоприложения

Поддельные криптоприложения поставлялись в Google Play двумя мошенниками, на которых компания позже подала в суд. Когда одно приложение выявлялось как скамерское и его удаляли модераторы, в сервисе тут же появлялось полностью аналогичное, но внешне и по функционалу не похожее на предыдущее, хотя на самом деле это была одна схема. По данным Google, дуэт использовал YouTube и текстовые сообщения, чтобы продвигать свои приложения и заманивать будущих жертв.

Вероятно, модерация Google Play заметила цикличность, и по истечении некоторого времени были удалены 87 поддельных криптоприложений, а разработчиков заблокировали.

При этом мошенникам удалось обмануть около 100 тысяч пользователей, каждый из которых потерял от нескольких до десятков тысяч долларов. Чтобы защитить интересы пользователей и свою репутацию Google подала на этих разработчиков в суд, потратив на издержки $75 тысяч.