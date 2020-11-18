Google удалит некоторые Gmail-аккаунты

Само собой, речь идет лишь о некоторых пользователях, использующих почтовый сервис поискового гиганта. Так, например, издание Deccan Herald сообщило, что удаление коснется тех аккаунтов, которые не проявляли активность в течение последних двух лет. Причем под активностью имеется в виду не только отсутствие новых писем, но и не использование различных сервисов, привязанных к аккаунту: Google Drive, Google Фото и т.д. Само отключение, по словам Google, произойдет 1 июня 2021 года.

Напомним, что ранее, практически вслед за поисковым гигантом, о своих планах по урезанию функционала облачного хранилища заявила компания Samsung. Она также в 2021 году лишит своих пользователей возможности загружать в облако свои фото и видео, оставив лишь возможность бэкапить минимальный список данных.