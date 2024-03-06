Google удалит сгенерированные ИИ спам-статьи из поиска

Теперь Google пытается исправить ситуацию и обещает сократить количество некачественного и неоригинального контента в результатах поиска.

С помощью ИИ, спам-сайты могут за день сгенерировать тысячи статей, которые заполоняют выдачу по популярным запросам.

Многие из них содержат фактические ошибки и написаны без человеческого контроля. Google ранее заявляла, что допускает ИИ-контент, но все статьи должны соответствовать стандартам качества. Тем не менее, проблема спама никуда не делась.

Теперь алгоритмы Google усовершенствованы, чтобы отсеивать некачественные тексты.

Компания заявила: «Сегодня методы создания масштабируемого контента более изощренные, и не всегда понятно, создан ли он автоматизированными средствами. Мы усиливаем политику, чтобы выявить подобные злоупотребления — производство контента в больших масштабах для продвижения в поиске — независимо от того, в какой степени задействована автоматизация».

Но остается вопрос: насколько эффективными будут эти перемены? Сайты, распространяющие спам, могут снизить объемы производства или попытаться адаптироваться.

Кроме того, задача фильтрации ИИ-контента с фактическими ошибками все еще остается сложной. Представители Google отмечают, что собственное тестирование показало 40% сокращение некачественного контента.