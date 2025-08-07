Google украдет для Android популярную функцию с macOS

Опубликовано 07 августа 2025, 07:341 мин.
Google украдет для Android популярную функцию с macOSСлияние с ChromeOS идет полным ходом
Google готовит для Android новую функцию Action Corners — аналог популярной опции «Горячие углы» (Hot Corners) из macOS.
Она позволит назначать действия на каждый из четырёх углов экрана: верхний левый, верхний правый, нижний левый и нижний правый.
При перемещении курсора в один из этих углов система будет выполнять заданное действие, например: возврат на главный экран, открытие панели уведомлений, быстрых настроек или списка последних приложений.
Функция была обнаружена в последней тестовой сборке Android Canary за июль 2025 года. Хотя она ещё не активна по умолчанию, пользователи смогли вручную включить её в настройках.
После официального запуска пункт «Customize corner shortcuts» появится в разделе настроек тачпада и мыши.
Action Corners — часть более масштабной инициативы Google по улучшению поддержки клавиатур, мышей и трекпадов в Android.