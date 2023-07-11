Google улучшила работу YouTube на Windows

Обновление касается веб-версии сервиса, а также веб-приложений для браузеров Chrome и Microsoft Edge. В рамках обновления было внесено три основных изменения, которые должны сделать просмотр видео на Windows ещё более удобным.

В первую очередь, тёмная тема на YouTube теперь автоматически адаптируется к выбранной пользователем теме компьютера. В том числе и поисковая строка.

Также в плеере YouTube появились кнопки быстрой перемотки видео на 10 секунд назад и вперёд. Благодаря этому пользователи смогут легко пересмотреть интересные моменты видео или быстро пропустить ненужные части.

В-третьих, пользователи с подпиской YouTube Premium получили возможность смотреть видео в улучшенном качестве 1080p с повышенным битрейтом. Ранее данная опция была доступна лишь на iOS и то, в некоторых регионах. Теперь же она распространяется на все регионы, где доступна подписка Premium.