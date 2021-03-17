Google уменьшила комиссию в магазине мобильных приложений в два раза

Так, по словам вице-президента по управлению продуктами Самира Самата, комиссия в Google Play упадет с 30% до 15% уже в июле. В то же время, не все так просто. Такие условия будут предоставляться с первого миллиона долларов дохода, который разработчик получает каждый год.

”Мы считаем, что это справедливый подход, который согласуется с более широкой миссией Google - помочь всем разработчикам добиться успеха”, - поделился Самат.

Это решение обусловлено давлением на Google и Apple. Напомним, что от компаний требовали облегчить политику на своих онлайн-платформах для доминирующих платформ. Apple, в свою очередь, поступила соответствующим образом еще в 2020 году.