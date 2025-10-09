Google умолчала на конференции по ИИ об «умных» дисплеях Nest Hub

Представители Google рассказали о новых функциях Gemini для дома, камерах Nest и новом «умном» динамике, но о новом поколении Nest Hub не сказали ничего.

Тем не менее, руководитель Google Home и Nest Аниш Каттукаран заверил, что о Nest Hub не забыли. Во время конференции он подтвердил, что «интеллектуальные» дисплеи остаются приоритетом для компании.

Каттукаран отметил, что «умные» дисплеи станут идеальной платформой для Gemini. Он также сообщил, что существующий Nest Hub Max, присутствующий на рынке уже шесть лет, скоро получит обновление для поддержки Gemini, включая новый разговорный режим Gemini Live. Второе поколение Nest Hub также будет обновлено с учетом Gemini. Но когда это произойдёт, не уточнялось.