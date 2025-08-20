Google упростит доступ разработчиков к альтернативным каналам продаж в ЕС

Google оказалась под давлением регуляторов Европейского союза из-за положений Закона о цифровых рынках (DMA), направленного на ограничение доминирования крупных технологических корпораций. Компанию обвинили в том, что она мешает разработчикам приложений свободно информировать пользователей о более выгодных предложениях вне Google Play и взимает чрезмерные комиссии за привлечение новых клиентов через собственную платформу.

Одним из основных предметов претензий стал так называемый сервисный сбор, который Google применяет к разработчикам за первоначальное привлечение пользователей. По мнению Еврокомиссии, он превышает обоснованные пределы и ограничивает конкуренцию.

Компания заявила, что после консультаций с Еврокомиссией, разработчиками и отраслевыми экспертами было принято решение обновить условия участия в Программе внешних предложений (External Offers Program) для стран ЕС. В частности, разработчикам предоставят больше свободы в информировании пользователей о своих акциях и услугах за пределами платформы Google Play. Также будут пересмотрены сборы за такие действия.

При этом в Google выразили обеспокоенность тем, что новые правила могут снизить безопасность пользователей Android и ухудшить качество взаимодействия с приложениями. Тем не менее, компания согласилась внести изменения, чтобы соответствовать требованиям DMA.