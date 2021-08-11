Google урежет зарплаты работающим из дома сотрудникам

Теперь же стало известно, что в той же Google было решено попробовать сократить заработную плату тех сотрудников, которые работают удалённо. Как пишет Business Insider, в результате этого часть работников столкнётся с 25% падением ежемесячного вознаграждения.

Уровень снижения зарплаты будет связан с тем, как много сотрудник тратит на дорогу до работы. В итоге чем дальше он живёт от офиса, тем меньше будет его зарплата после реформы.

На данный момент нет информации, что кто-то другой из техногигантов рассматривает подобную возможность для себя. Но если опыт Google окажется успешным, можно практически со 100% уверенностью заявить, что подобной тактики в формировании заработной платы начнут придерживаться в Facebook, Microsoft и т.д.