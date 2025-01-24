Google усилит борьбу с фальшивыми отзывами после соглашения с Великобританией

В рамках соглашения Google обязалась принять жесткие меры против тех, кто использует фальшивые отзывы, включая компании, которые искусственно завышают свои рейтинги, и людей, публикующих поддельные мнения о бизнесах. Компания также обязалась внедрить новые инструменты для более простого уведомления пользователей о подозрительных отзывах и увеличить прозрачность работы системы.

CMA заявила, что с изменениями Google теперь возьмет на себя лидерство в борьбе с фейковыми отзывами. Программы компании будут включать блокировку людей, регулярно размещающих фальшивые комментарии, а также предупреждения на страницах бизнеса, замеченного в подозрительной активности.

Регулятор отметил, что изменения помогут вернуть доверие к онлайн-отзывам, так как нечестные отзывы мешают потребителям делать осознанный выбор, а добросовестным компаниям — конкурировать на равных.

Специальный представитель Google сообщил, что компания блокирует миллионы фальшивых отзывов ежегодно, используя свою систему для выявления мошеннической активности.

Теперь Google будет регулярно отчитываться перед CMA, чтобы подтвердить, что новые меры соблюдаются, в течение трех лет.